台北市長柯文哲針對台北市轄下醫院不少醫護都不願意接種AZ疫苗存量剩下很多，對此傳出柯將下殺手鐧，未來若有醫院AZ疫苗打不完，北市府將拒絕配送莫德納疫苗，台大醫院更被點名剩下最多的疫苗。台大院長吳明賢親自回應反擊，台大每天都有800人接種，到週三下班，就只會剩下130人份，當天就會打完。

媒體報導北市衛生局卻發現，北市府轄下的聯合醫院，疫苗已經全部打完，反觀私人大醫院卻進度緩慢，其中又以台大醫院剩餘的疫苗量最多，有將近兩千劑疫苗沒打，另外新光醫院、西園醫院也都有一定的庫存。

根據台大目前存量估算，確實約剩下2千劑左右，不過台大醫院院長吳明賢表示，全院醫師目前已經打了八成五，護理七成五都打了，每天都按照800人～900人的預約進度接種，到週三下班前6月9日前，下班只會剩下13瓶疫苗，（約130人次）且後續每日皆已預約接近9百人次。

台大醫院表示，醫院已經配合台北市衞生局指示，若民衆疫苗開放施打，已規劃本院醫學院體育館及鄰近國際會議廳開七線進行疫苗施打，預計每日施打2100名民眾，動用醫護人力每日超過百餘人，在防疫工作上，全力以赴。

至於柯文哲稱，若醫院醫護打不完AZ，就不再撥給默德納。台大表示，目前所知，莫德納疫苗，將由中央直接配送到醫院端，不會經手地方衛生局。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，7萬5千劑莫德納疫苗是直接配送醫療院所，而接種對象是第一類的醫護當中的第一、第二級風險者，也就是直接照顧新冠肺炎確診患者。

(中時 )