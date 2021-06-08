全國學校停課讓學生居家線上學習將持續到7月2日，全國家長團體聯盟對家長、學生及教師調查發現，線上教學讓學生學習動機不足，生活作息明顯受到影響，家長在家庭、工作兩頭燒，已經快要失去家庭功能，社會的穩定性已經面臨動搖。

全國學校從5月18日起停課改為線上教學，全家盟在停課後兩周，5月27日至6月2日進行全台灣學生學習的成效與家庭衝擊現況調查，共收集全國各縣市4005位家長、學生、教育人員等回饋資訊。

這次調查有六項發現，一、子女數為2人及國小佔調查比例大宗，疫情期間子女大多數在家親帶 （占問卷數57.2％)；二、受疫情影響，孩子須學業指導者占34.2％；三、偏鄉學童在家沒有足夠的電腦或網路設備提供線上學習面向，達顯著差異。

四、五月疫情衝擊後，月收入2.4萬以下的家庭，衝擊的程度與2.4萬以上家庭有顯著差異，且須經濟協助者佔43.0％；五、醫療防疫人員，無法給予子女足夠的學習支持，與其他族群相比，達統計上的顯著差異；六、生理性別女性的家長，較男性的家長，與孩子發生衝突的機會、壓力的程度，均達統計上的顯著差異。

全家盟表示，過去一段時間的線上教學，顯示在偏鄉與經濟弱勢電腦設備與網路資源上，依然不足夠；防疫醫療人員子女的學習支持，需要額外被關心；女性的主要照顧者及家長，壓力需要被重視。此外，學生學習動機不足，家長在工作和家庭兩頭燒。

全家盟呼籲，疫情本難料，遠距教學若短期內無法避免，即應依據過去三個星期各縣市遠距實施教學需要修正，調整的部分，綜整後做再次實施的參考。同時，為因應國內升學制度並未改變的情況，遠距學習仍有需要達成的學習目標、及建立全國都能參採的多元評量依據。

(中時 )