陳其邁解釋疫調、匡列、隔離落實度的差異性。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市今日0確診，9日將在三大科學園區啟動企業快篩，預計7天完1萬多名移工快篩。社區快篩執行迄今，尚未驗出陽性個案。陳其邁強調，落實疫調、匡列並確實隔離8成接觸者，就能有效控制擴散。

高市企業快篩9日將在三大科學園區啟動，預計7天完成1萬多名移工快篩，進而分艙分流、降載、加嚴管理，確保生產力及社區安全。社區篩檢站運作迄今累，計共8048次篩檢，經序列檢測，全都陰性，代表高市社區風險相當低。

陳其邁表示，從日本東京、大阪經驗看來，群體免疫尚未建立，疫情很容易再度死灰復燃、起起伏伏，終究要打疫苗。醫師公會、護理師公會、衛生局招募熱血醫護參與疫苗接種大隊，迄今有2000位加入注射。

陳其邁強調，疫調、匡列、隔離很重要，若不執行，1感染者一次可傳5人，每日成等比成長。若落實疫調及隔離6成接觸者，20天後僅傳染16人。若落實隔離8成接觸者，就能有效控制擴散。

國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，疫苗專家、高醫院長鍾飲文公開呼籲，首批莫德納疫苗應禮讓孕婦優先。陳其邁對此表示，疫苗施打順序是科學問題，不是政治問題，得看科學證據。目前還沒看到相關安全性資料，會尊重國內專家會議的審查、評估。

傳高市府禁陸官入伍生團7月開訓，衛生局駁斥是錯誤訊息，呼籲勿再轉傳。目前仍是三級警戒，後續防疫措施，會依照需求滾動式修正。陳其邁表示，會與國防部協調。

(中時 )