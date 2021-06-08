受惠預售時已完銷的「EGO」大樓建案，持續交屋入帳，華友聯開發（1436）5月營收衝高到5.45億元，年增1658％，鑫龍騰開發（3188）則因台南的成屋「領袖特區」交屋入帳，5月營收達2.86億元，年增約486％，鑫龍騰今年前5月營收達9.98億元，一舉突破去年全年的8.12億元。

在永信建設（5508）公佈5月營收3.72億元，年增209.30％之後，華友聯開發和鑫龍騰開發5月營收，也傳出喜訊。

華友聯5月單月營收約5.45億元，比去年同期的3099萬元，大增1658.92％，累計今年前5月營收約13.52億元，比去年同期的4.50億元，年增約200.40％。

華友聯董事長陸炤廷8日表示，主要還是總銷約15億元、在預售時已完銷的「EGO」大樓建案，從今年3月開始，持續入帳所致。

鑫龍騰開發5月營收約2.86億元，比去年同期的5090萬元，年增約462.19％，累計今年前5月營收約9.98億元，比去年同期的2.74億元，年增約264.11％。

鑫龍騰開發發言人陳宗燦8日指出，5月入帳案源主要來自台南永華路的成屋大樓建案、以及高雄小港區的建案。

鑫龍騰開發累計今年前5月營收9.98億元，並已突破2020年全年8.12億元的營，去年每股稅後盈餘0.49元，對此，陳宗燦表示，公司今年銷售入帳，比較集中在今年上半年，下半年可供銷售入帳的成屋，所剩不多了。

(工商 )