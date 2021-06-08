因應竹苗外籍移工確診事件，由於桃竹竹苗是高科技帶，而桃園更是外籍移工最大的基地，全市共計11萬7,000多位外籍移工，其中2萬多人為家庭幫傭及看護等社福類移工，以及產業型移工約9萬多人，因此為防堵疫情擴散，市府推動「固安計畫」，建立桃園的外籍移工防線，勞動局即針對僱用50人以上移工企業約有300家，預計在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，促使聘有移工企業落實防疫工作。

勞動局長吳宏國說明，勞動局執行移工「固安計畫」的防疫強化輔導訪視，7日已完成102家工廠及137處移工宿舍，有關移工防疫措施待改善家數為25家，待改善態樣以未確實實施移工外出管制措施為最多、其次為未落實移工分流管理、未協助移工購買口罩及未有足夠空間供移工確診隔離時使用，後續將輔導企業進行改善，強化聘有移工企業落實防疫工作及員工確診應變處置，以確實防堵疫情擴散。並適時提醒訪視企業，雇主跟仲介可提供移工日常生活所需的協助，減少移工非必要的外出，落實低度活動。

另外，勞動局在此呼籲，勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，要求雇主於工作場所及住宿地點宣導防疫，並應以移工母語宣導防疫資訊，及提供衛生福利部及勞動部防疫宣導網站，使雇主、仲介公司及移工能瞭解和掌握防疫資訊，共同維護防疫安全。

並請企業配合下列事項：(1)隨時配合中央流行疫情指揮中心疫情滾動式修正防疫計畫(2)有效設置在工作場所及宿舍阻絕病毒危害的措施(3)確實執行人員分流及實施實聯制(4)注意勞工健康狀況及記錄(5)提供勞工足夠防疫物資如口罩、消毒酒精、體溫計等(6)落實移工工作分流、外出戴口罩及保持社交距離。

(工商 )