【旅遊經 洪書瑱報導】整個地球，海洋與陸地的面積比例為七比三，也代表著海洋的面積比陸地大得多，海洋對人類來說，也是重要的一環，地球仰賴健康的海洋來運轉，也因為地球正常的運轉，人類及生物才得以健康生存，今(2021)年全球因為疫情，人類前進的腳步稍稍減慢，在6月8日世界海洋日的今日，人類不妨來一場反思！

宜蘭竹安溪口溼地滿是垃圾（圖片提供：海湧工作室）

五區五淨港清除漁港垃圾(圖：新北市政府漁業處提供)

刺網漁具標示船名或漁船編號(圖：新北市政府漁業處提供)

海洋生物仰賴生存的珊瑚，近年因海溫升高，加快了白化速度，對海洋生態產生嚴重影響資料（圖片提供：台灣潛水）

為了喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，聯合國在2008年12月5日，第63屆聯合國大會通過第111號決議，決定自2009年起，指定6月8日為「世界海洋日」。聯合國希望世界各國都能藉此機會向人類賴以生存的海洋致敬，瞭解海洋所蘊含的豐富價值，並慎重審視全球性污染和魚類資源過度消耗等問題。

以北部的新北市為例，新北市擁有145公里海岸線，多達28處漁港，又有西北漁場及北方三島漁場為大陸沿岸流與黑潮交匯處，為亞洲重要漁場之一，專家表示全台近海漁業年產值約150億，其中北部漁港就佔7成，也就是105億元之多，豐富多元的漁獲，更連帶帶動北台灣各縣市大量觀光人潮，此漁場的海洋資源為全球共同財產，需要大家共同維護珍貴的海洋環境及資源。漁民希望能在這片上天賜予的大海永續經營。人類在運作、進步同時，對於海洋是否曾有一絲感恩？是不是廢網、河川廢棄物、垃圾等污染源同樣進入大海，為此，新北漁業處自2016年8月成立新北海洋防衛隊與環保局成立的藍海艦隊，共同合作結合民間力量清除附近礁區的海底覆網，也持續清除海洋垃圾以改善海洋環境。為管理新北市刺網漁業推動多項管制措施，從漁船筏總量管制，刺網漁具標示船名或漁船編號，進而輔導刺網漁船筏轉型，以期降低廢棄漁網對海洋環境的影響。

在保育海洋漁業資源方面，新北市政府針對萬里、瑞芳、貢寮及野柳等擁有4處水產動植物繁殖保育區，公告自2021年1月1日起加強龍蝦、九孔及海膽等水產動植物採捕限制事項。在增裕海洋漁業資源方面，新北市政府在漁業資源保育區辦理魚苗放流活動，將新北自行培育的花枝苗、魚苗、和九孔等放流至漁業資源保育區增裕新北市海域海洋資源。

五區五淨港活動(圖：新北市政府漁業處提供)

新北市漁業處長張麗珍表示，為了平衡海洋資源與漁業發展，新北除劃設4個保育區、5個刺網禁區、2個保護礁禁漁區及7個人工魚礁禁漁區外，更結合產、官、學界的力量，以實際的愛海行動共同愛護海洋守護地球。

台灣潛水執行長陳琦恩(左)、海湧工作室執行長陳人平(右)、旅遊作家黃小莫(中)（圖片提供：城邦微學習）

澎湖海中景色，美不勝收（攝影：京太郎、圖片提供：台灣潛水）

東北角海底有美麗的彩虹礁（攝影：京太郎、圖片提供：台灣潛水）

而您，身為地球的一份子，在世界海洋日的今日，您對海洋又有何想法呢？對於海洋您又能有什麼幫助呢？若您不清楚海洋的美麗與哀愁，長期關注海洋保育、推廣愛護海洋人士，成為講師，包括：台灣潛水執行長陳琦恩、海湧工作室執行長陳人平、旅遊作家黃小莫等三人合開線上課《與海共生的必修課：設計屬於你的愛海生活》，從「知海、愛海、親海」三大部分，介紹台灣海洋之美、如何從事友善環境的旅行、正確且安全的親海活動、生活中減少垃圾的實踐心法，以及吃對食物也能守護海洋等，透過淺顯易懂且系統化的2小時線上課內容，三人同行每人＄599元，讓民眾在家也能拉近與海的距離。相關訊息可至城邦微學習查詢！

(中時新聞網)