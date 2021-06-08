行政院長蘇貞昌今到立法院備詢，針對外界建議普發全民現金紓困，蘇在院會前受訪回應，經費有限，錢要用來救窮救急。而在接受立委質詢時，蘇貞昌再度親上火線說明為何不普發現金原因，竟指有些人不需要這1萬元。

新冠肺炎疫情延燒，重創百工百業，立法院朝野立委皆提出發放現金紓困的主張，國民黨團主張每人普發1萬元紓困金且不排富；民進黨「英派」立委陳明文、羅致政、蔡易餘等人則主張排富後，普發一個月最低基本工資2.4萬元。

綠委陳素月今在立院質詢時，表示錢的確要來救急，但能否說明為何不普發現金的原因，對此，蘇貞昌表示，所謂紓困，是指有困，但現在並非全民「通通有困」，如果全民「通通發」，其實有些人並不需要這1萬元。

其次，蘇貞昌指出，如果每人都1萬元，2351萬人就要2351億，如果這些錢照這樣普發，看起來方便且省事，但政府給很多需要的人民不止1萬元，如計程車司機、租出車司機等加起來3萬元，甚至有很多勞工朋友為4萬元，所以把錢集中救需要的人和產業，比起普發，才是救急和救窮。

蘇貞昌強調，政府資源有限，需照顧百工百業、民眾和產業，「我們只要集中救、救窮，而不是公務員，為了省事而全部普發，且我們也沒有如此資源。」

(中時新聞網)