因應全國三級警戒，目前許多公司行號都開始居家辦公，在家工作老闆看不到人，因此產出好的工作績效相對重要，運勢命理網站「旺好運」的風水命理師谷帥臻老師分享，若能做好居家辦公的風水，可達到穩定工作區磁場、安定心情、提升貴人運和決策力、做事有效率、增加業績等效果，趕快試試這些妙招，在家上班也能發揮強勁的工作實力。

▍1.穩定工作區磁場

以辦公桌或書桌為小太極做五方結界，創造穩定的工作風水磁場。利用綠、紅、白、黑、黃的石頭或水晶球，擺放在辦公桌面上或抽屜內的四個角落方位，東北方放綠色，東南方放紅色，西南方放白色，西北方放黑色，中間區域內則擺放黃色石頭或水晶球，下方需放置紅紙，口唸「乾坤元亨利貞」吉祥話。

透過五種顏色的五行石頭穩固五方結界能量，加強居家辦公桌的風水磁場，提升穩定性與專注力，工作成果更順暢。

▍2.淨化空間安定心情

在桌前放置線香盒或一爐環香，也可以用精油噴霧代替，開始工作前，可點燃一小段好香，檀香或沉香均可，可以淨化空間磁場，達到靜心、安定情緒的作用。

▍3.強化貴人好運氣

在辦公桌的正前方，擺放日出太陽圖，帶動運勢向上提升，有正面指引作用，可增進貴人運，升遷好運亦會隨之而來。

▍4.提升思考決策力

在辦公桌的左前方，放置萬年青或黃金葛盆栽，有助於讓思路更清晰，無論是提案、創作、接單，或學習、考試，都能有正面影響，能幫助業績提升，或讓工作成果更上一層樓。

▍5.集中高效率能量

居家辦公或學習最重要的能量氣場來自於燈光，頭頂上的燈源不可少，檯燈需擺放於左前方龍邊，工作燈光需為白光，明亮的燈光不可昏暗，有助於氣場集中，提升工作時的耐性與士氣，做事更有效率。

▍6.增加業績收入

想要提升業績，可將市內電話、手機、小時鐘、轉動的地球儀、或會動的擺飾放置在辦公桌右前方虎邊位置，對於接案或訂單業績，會有明顯增長。

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(中時新聞網)