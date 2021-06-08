台南市警四分局清查發現群聚的外勞中，有1人量測體溫出現發燒症狀。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

因應北部地區移工大量群聚染疫，台南市警四分局7日晚間接獲民眾檢舉前往安平區安平路370巷某處所清查時，當場發現6名越南籍外勞群聚，經清查身分發現有2名逃逸外勞，其中1人自稱感冒，經員警量測有發燒現象，隨即啟動防疫機制，深夜緊急送醫快篩，還好結果為陰性，隨後再移轉移民署處理。

警方調查，被發現群聚的外籍移工為5男1女，經分局外事警員詢問現場移工都自稱剛來此地，但聯繫移工的負責人卻沒有出面，無法確認是否實際居住者，全案先予以稽查開單，再移請衛生局裁罰。

不料，員警在檢視移工們的身分過程中，發現有2名逃逸外勞，其中1人更有發燒症狀，量測體溫一度高達攝氏38度以上，並自稱有感冒現象，專案稽查小組隨即緊急啟動防疫因應，並將該對象實施隔離與穿戴設備。

警方經與移民署專勤隊聯繫，將疑似發燒的移工，先以巡邏車押後隨護送往醫院實施快篩，8日凌晨快篩結果呈現陰性，讓大家鬆了一口氣，隨後再辦理交接程序。

(中時 )