昨（7）日下午1時許，國道3南下270公里雲林縣古坑段，發生火燒車事件，1輛自小客車疑自撞護欄於路肩起火燃燒，消防人員到場時，車子已陷於火海，12分鐘後火勢撲滅，在駕駛座發現1具男性焦屍，經調查，死者為52歲嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長，駕駛車輛為公務車。詳細起火原因由雲林縣消防局鑑定研判中。

雲林縣消防局昨（7）日下午1時12分獲報，古坑鄉國道3號南下270公里處有1輛自小客車起火，立即出動2車4人前往搶救，1時24分抵達現場時，車輛已全面燃燒，消防人員2分鐘後即控制火勢、12分鐘後完全撲滅。

有網友PO出疑昨（7）日下午火燒車事故的現場照，指出車門外，似乎站著謝姓小隊長的身影。（圖／臉書_爆料公社官方粉專專屬）

火勢撲滅後，消防人員在駕駛座發現駕駛已燒成焦屍。經調查，死者為52歲的嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長。嘉義市警察局督察長江建宏表示，謝姓小隊長昨（7）日上午開公務車到台中市洽公，返程時發生事故，不幸喪命。

消息一出，當時正好路過對向車道的網友，今（8）日在臉書社團「爆料公社」貼出疑當時火燒車的現場照，指出開啟的車門外，疑有一個正在打電話的人影，讓他疑惑又震驚，底下網友於是紛紛猜測，謝姓小隊長是否在逃出車後，一心想返回拿取東西才遭遇不測，並表示「火焰呈現一個人型」、「感覺有內情、會不會想不開」，但也有人認為「好毛，正常人會在大火旁打電話嗎？」無論如何，原PO號召當時也正好南下的駕駛，協助提供更清晰影像，幫助釐清案情。

對此，根據《自由時報》報導，嘉市警局少年隊同事看了該網友上傳的照片後，坦言人影確實神似謝姓小隊長，由於昨（7）日發生事故前，他從台中拿資料回來，不排除是為搶救資料重返車內，不過真相仍有待國道警方調閱監視器畫面還原。

又今（8）日檢警相驗焦屍後，嘉義地檢署發言人、主任檢察官蔡英俊表示，由於屍體燒燬嚴重，身分難以辨識，無法透過相驗方式採集檢體，所以改週五6月11日，進行屍體解剖採檢，比對DNA。至於死者是否曾站在車門外、火燒車原因等疑點，雲林地檢署持續調查中。

據悉，謝姓小隊長為警專133期，平日工作表現積極認真，過去在嘉義市警局婦幼隊服務，偵辦治平對象表現優異，近期才調少年隊支援，豈料昨（7）日赴刑事局中部打擊犯罪中心討論案情，並攜帶監控設備返局，途經國道古坑段偵防車突起火，謝姓小隊長將車停妥於路肩，卻逃生不及，遭大火吞噬燒成焦炭，令人心酸與不捨，警局接下來將全力協助其家屬處理後事、撫卹等事宜，以慰謝姓小隊長在天之靈。

此外，嘉義市警察局調閱事故車輛保養資料，指出該公務車為2013年出產，在去年12月曾經進廠例行性保養，加上事故現場未發現明顯撞痕，詳細起火原因還有待雲林縣消防局鑑定研判。

(中時新聞網)