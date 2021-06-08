高盛表示，全球晶片短缺造成的供應鏈之亂，可能很快就會度過最壞的情況。

高盛首席亞洲經濟學家Andrew Tilton表示，晶片荒的情況可能在2021年下半年有所改善。

Tilton接受媒體訪問時表示，日本、台灣和韓國等北亞經濟體的半導體供應鏈明顯緊縮，出貨也有延遲現象，這將對下游產業造成衝擊，汽車生產就是其中之一。

他表示：「我們的分析師認為，我們現在可能已處於最惡劣的時期，也就是說，我們現在看到汽車等下游產業正面臨最嚴重的供應瓶頸，但今年下半年將逐漸緩解」。

AlixPartners常務董事Dan Hearsch曾表示，該公司預期晶片荒對汽車生產的最大衝擊將出現在第二季，然後將在下半年和2022年逐漸好轉。

不過，高盛的Tilton表示仍需留意晶片短缺的情況，尤其是如果出現其他供應鏈受阻的情況。他表示，台灣有許多令人擔憂的事，缺水的旱象或爆發新一波疫情都可能導致生產嚴重短缺，但目前為止，尚未看到這樣的情況發生。

晶片製造工廠需要大量用水，而全球最大晶圓代工廠台積電所在地台灣現在正面臨56年來最嚴重的乾旱。不過，在最近連日降下豪雨之後，台灣已在周日取消部分限水措施。

台灣過去一年多來的防疫相當成功，但今年5月在變種病毒入侵下疫情大爆發，目前仍然處於全國第三級疫情警戒狀態。Tilton表示，雖然出現了幾個個別的生產中斷事件，但目前為止仍不足以造成半導體供應的嚴重中斷。不過，這仍是未來幾周和幾個月需要密切關注的事。

(時報資訊)