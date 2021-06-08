【旅奇傳媒/編輯部報導】位於馬里亞納群島最南方的關島，面積550平方公里，也是密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，一直以來，關島充滿異國風情的海灘、蔥鬱茂密的熱帶森林、豐富的水上活動與查莫洛文化、美式購物中心、常年盛開的鮮豔花卉，洋溢輕鬆休閒的氛圍，一直都是台灣遊客喜愛的島嶼渡假地。

▲關島與台關係深化，設立「關島台灣辦事處」。 圖：關島台灣辦事處╱提供

為此兩地關係深化，「關島台灣辦事處」（Guam Taiwan Office，以下簡稱GTO） 取得外交部核發之在台駐外機構證明函，成為具有關島官方代表性的台灣辦事處，並正式取得駐台美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association）會員資格。

關島台灣辦事處前身為關島觀光局台灣辦事處，多年來持續推廣關島觀光與商務，每年吸引約3萬名台灣旅客前往度假勝地關島，此次正式更名為「關島台灣辦事處」，業務範圍也將擴大到推動經貿、文化交流和觀光旅遊。GTO將積極建立與台灣官方機構和民間組織的互動，支持企業投資和擔任雙邊溝通重要橋樑的角色。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，非常高興GTO正式成為關島在台代表處，並將業務範圍擴增至推動觀光旅遊以外的領域，這是關島與台灣長期友好的雙邊關係中一個重要里程碑。也想對台灣近日COVID-19案例激增、與疫情奮戰的狀況，獻上最誠摯的關懷和支持，衷心期盼台灣疫情的情況能盡快回穩，恢復正常生活作息。更多相關資訊，請洽關島觀光局。

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(中時新聞網)