金曲歌后魏如萱（娃娃）原訂7月10、11在台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE ：DAY」巡迴演唱會，因三級警戒疫情影響，8日宣布確認延後舉辦，因疫情發展尚無法預測，場地部份也仍需協調，主辦單位將配合中央政策於排除群眾傳染疑慮後，另行公告舉辦日期。

娃娃雖當下心中覺得很可惜，但為了對抗疫情，她完全理解並百分百支持，她感性對粉絲說：「很謝謝你們，但是對不起，又要再讓你們等了，希望疫情過了之後，我們一定很快就能演唱會見的！」娃娃去年原本要舉辦「晚間愛人」小巨蛋演唱會也因疫情取消，今年「HAVE A NICE ：DAY」又再面臨取消，她感嘆：「連續兩次取消，當然心情就覺得好可惜喔。」

近期居家防疫，娃娃表示之前對做菜沒什麼信心，居家後也開始認真練習煮菜，笑說：「做炊飯、燉肉，因為現在常常待在家裡，所以開始慢慢覺得自己變成廚藝小天才了。」她直言因為看到兒子把飯吃光，就很有成就感，因此刺激她再多學別的東西。

她也常常在思考早餐的變化，有特製蔥油餅、鬆餅、熱壓三明治等，十分美味，她也透露疫情期間因為待在家的時間變多了，開始整理家裡，希望家裡能夠變得整潔跟乾淨。「我覺得打掃其實滿快樂的，不只是把居家環境弄的很整潔，打掃完後心裡面也會覺得很乾淨。」

(中時 )