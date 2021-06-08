基隆成功市場今天上午緊急關閉。（陳彩玲攝）

基隆市政府下午舉行防疫記者會，市長林右昌表示，昨確診案11454為成功市場攤販，是市場第4個豬肉攤商染疫，由於個案16天後才發病，目前已將狀況上報給中央釐清原因，此外，即日起，傳統市場再次提高防疫措施，販賣生鮮食品業者一律遵循「雙罩一套」規定，民眾採買時也不准用手觸摸食品。

成功市場5月20日傳出攤販確診，陸續又有2名攤販中鏢，由於疫情趨緩，加上過了14天潛伏期，市府認為市場未擴大感染，於6月4日恢復營業，但林右昌今天證實，市場又有攤商染疫，為昨天確診案11454，令外界相當憂心。

林右昌指出，案11454與之前成功市場確診個案，沒有密切接觸，其攤位更是在市場邊緣角落，未被匡列為熱區接觸者，5月27日全面快篩時，篩檢結果也呈現陰性，但確診個案於市場疫情爆發16天後才發病，林提及，不確定狀況為何，已回報給中央流行疫情指揮中心，並請專家學者釐清原因。

林右昌進一步說明，先前成功市場3例確診案皆為豬肉攤商，而昨天確診案例是第4名販賣豬肉業者，但基隆沒有養豬戶，也沒有屠宰場，肉品多來自桃園市，少部分從台北市進入，目前衛生單位正在追查負責運送、去骨作業等相關人員，釐清之間是否有關聯。

林右昌指出，新冠肺炎的源頭來自華南海鮮市場，因此，他下令即刻起提高所有傳統市場防疫要求，只要是販賣雞、鴨、魚、豬牛等生鮮肉品攤商，一律比照崁仔頂漁市採取「雙罩一套」，需戴上口罩、面罩及拋棄式矽膠手套，此外，民眾前往採買時，不准徒手觸摸生鮮肉品。

林右昌說，案114546月4日、5日曾到成功市場擺攤，今天得到相關訊息後，立即要求市場停業，並全面進行清消，另外，所有攤商全面要求PCR檢測。

(中時 )