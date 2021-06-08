花蓮端午連假4天住房率平均0.8％，不過花蓮縣長徐榛蔚為防範未然，今嚴厲對業者下重話，連假期間，若住宿旅客有確診，將會公告業者名稱。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣已連續4天零確診，目前累計38例，尚有58人居家隔離中；由於中央流行疫情指揮中心及各縣市政府不斷宣導「端午節不要返鄉」，以致花蓮連假4天住房率平均僅0.8％，不過花蓮縣長徐榛蔚為防範未然，今嚴厲的下重話，連假期間，若住宿旅客有確診，將會公告業者名稱。

政府前幾天不斷呼籲遊子端午期間，盡量待在目前所在地的家中，減少遠距移動，不少網友也做了許多宣導標語放置在各大社群網站上，此舉似乎見效，端午連假期間，台鐵的訂票總張數退票率約8成，客座利用率降至5.07％以下，遠低於CDC規定的20％。

除了遊子自主不返鄉外，徐榛蔚也感謝縣內的飯店及旅館民宿業者大力配合，目前已有9成以上選擇自主停業，端午連假期間的住宿率從上周的10％多降到目前僅剩0.8％。不過，縣府秘書長張逸華今在防疫記者會上表示，台鐵局提供給縣府資料顯示，11日端午連假前一晚及12日連假首日這兩天尚有將近1000人，準備搭乘火車前往花蓮，而這些人在連假期間，以觀光客名義投宿在花蓮旅宿應也有百來位左右。

雖然花蓮已連續4天0確診，但三級警戒將延長至6月底，橡皮筋拉久一定會疲憊，徐榛蔚今再度呼籲旅宿業者，端午期間請配合縣府政策，能不接客就不接客，期間若住宿旅客為確診案例，縣府將會公告業者名稱，請大家務必自主配合，一同守護花蓮這塊淨土。

另外，疫苗施打部分，花蓮目前由中央配發共13200劑，已施打12753劑，接種率高達96.6％，其中第一類醫事人員已有8成5接種完畢，第二類、第三類防疫人員及高風險工作人員等，已完成7成以上的施打率。針對中央將於下週配發疫苗後的接種順序，衛生局長朱家祥強調，一定會配合中央流行疫情指揮中心，讓長照機構人員及75歲以上長者提前施打，而總統蔡英文日前宣布全民施打疫苗免費，他和徐榛蔚都相信中央絕對會遵守承諾。

(中時 )