桃園有一位阿公5月跟子孫共3人一起到台北參加告別式，事後台北親友確診，3人獲悉自費篩檢也確診，衛生局長王文彥不諱言雖然都有戴口罩，可能因傷心口罩沾濕，會再加強喪禮指引。至於桃園區公所傳播鏈增1家人確診。另外中壢有24歲的居家檢疫者「莊季燁」失聯，桃園市政府罕見在直播公開喊話，呼籲民眾幫尋人。

桃園7日確診數僅3例，是自5月18日以來首度降到個位數，但僅如曇花一現，8日確診數又飆升到13位，衛生局長王文彥說，桃園疫情自5月20竄升20幾例後，持續11天都維持20至30間，7日下降比較快「高興一下」，希望未來能維持10例以下，不要再繼續往上。

王文彥提到，新增的13例中有7例和家庭相關，其中案11604、11605、11606是同一家族，阿公5月20日帶兒子跟外孫到台北參加親人家祭告別式，24日回來桃園、26日出現不明顯的症狀，6月6日得知台北親友確診，3人趕快篩檢、全都確診，同一家族和外孫共匡列4親友，疫調研判僅有該次有接觸史，雖然都有戴口罩，但可能太過傷心、口罩濕了，會再加強喪禮指引。

桃園區公所傳播鏈再添一人確診案11607，是第一波確診檔案室公所職員的家人，5月24開始居家隔離，6日即將滿隔離14日時出現症狀，採檢確診，因都在居隔沒有足跡、也無新增匡列者，桃園區公所傳播鏈累積4員工、1家人染疫。

另外中壢有一名居家檢疫者失聯，是86年次「莊季燁」，桃市府罕見在直播公開姓名和年次等個資，新聞處長詹賀順喊話，呼籲民眾幫尋人。

(中時 )