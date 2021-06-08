財政部8日公布我國5月出口統計，財政部統計處分析，5月出口值為374.1億美元、年增38.6％，出口連11紅達陣。出口高成長主要來自低基期與科技業滿手訂單等兩大利多，惟疫情、缺水、缺電等因素為我國未來出口隱憂，但疫情為5月下旬升溫，5月產能受影響較小，6月可能較為明顯。

我國五月出口值為374.1億美元、年增38.6％，5月進口值為312.5億美元、年增40.9％，5月出超61.6億美元、年增27.9％。

官員指出，2020年5月出口規模不到300億美元，但從去年下半年開始，若去除春節因素，我國各月出口皆維持在300億美元以上規模，相對來說有低基期因素。另觀察科技大廠今年上半年法說會，不論晶圓代工、封裝測試、面板等表現普遍不錯，科技業如台積電、聯發科，面板雙虎、雙A筆電大廠等訂單能見度已到今年第三季以後。

而廠商訂單不只從法說會可略知一二，從四月進口統計也可看出端倪。我國四月在庫存回補、出口衍生需求提高下，半導體設備採購增加，加上國際原物料及運費上漲，四月進口值為287.9億美元、年增26.4％，為連六個月正成長；其中資本設備進口達52.7億美元，年增39.2％，反映廠商積極擴增產能。

然而，五月下旬疫情升溫，全國進入第三級警戒，加上部分縣市如新竹也加入供五停二範圍，還有513大停電因素，反映電力與水情吃緊情況，惟製造業產線短期內仍維持產能。

(工商 )