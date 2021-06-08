時代力量立委邱顯智8日在立法院臨時會院會質詢，追問衛福部長陳時中，是否鼓勵進口居家快篩試劑，陳時中一度動怒說，「現在沒有廠商申請進口，他們要進口啊，沒進口我們要審查什麼？」對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，陳部長腦迴路真的很難理解，為何要遺忘台灣的驕傲「血清抗原快篩」？她酸「該等的不等，不該等的一直等」。

國民黨台北市議員游淑慧。(圖/本報資料照)

游淑慧8日在臉書表示，早在新冠肺炎疫情發生之初，中研院院長廖俊智即快速整合國內學研單位，形成「COVID-19 合作平台」，研發出抗體抗原快篩技術，並技轉國內多家生技公司。而且這麼多公司都早已獲得衛福部EUA的緊急授權核准。

她指出，在過去這半年內，這一些MIT的快篩試劑，銷往歐洲、美國甚至印度。這套快速抗體檢驗試劑只需要少量血液檢體(類似驗血糖採血方式)，不需機器，10分鐘即可知道是否曾經感染新冠病毒，並可得知受感染的階段。

她感嘆，陳時中部長腦迴路真的令人很難理解，不管疫苗或快篩試劑，有現成的武器，當然要快買快用，到底都在等什麼呢？該等的不等，不該等的一直等。

行政院長蘇貞昌今（8）日在立法院表示，預計八月底共會有約1千萬劑的疫苗到位，其中約有100多萬劑國產疫苗。

(中時新聞網)