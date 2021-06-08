工業電腦廠其陽(3564)營運動能回溫，2021年5月合併營收雙位數「雙升」至1.28億元，登上今年新高、改寫同期次高，第二季營運表現可望好轉。展望今年，公司將專注經營網通業務、拓展電信設備市場，並開發美國及中國大陸客戶新需求商機。

其陽公布5月自結合併營收1.28億元，較4月1.13億元成長達13.69％、較去年同期1.07億元成長達19.17％，創今年單月新高、為僅次於2015年的同期次高。累計前5月合併營收5.64億元，雖較去年同期6.48億元減少12.95％，仍創同期次高。

其陽2019年獲友通入主、加入佳世達集團聯合艦隊，隨著有效利用佳世達集團聯合採購優勢、優化與友通偕同生產效益顯現，配合中國大陸網通電信基建需求暢旺、美國及韓國等新專案導入，單季營運狀況明顯趨穩，帶動去年獲利回升至近4年高點。

受步入淡季影響，其陽首季合併營收降至3.23億元的近2年低點，稅後淨利378萬元，季減達87.75％、仍年增26.62％，每股盈餘（EPS）0.06元，為近1年低點。隨著出貨動能恢復帶動營收回升，法人預期其陽第二季營運表現可望好轉。

展望今年，其陽董事長李昌鴻表示，將專注經營網安、伺服器、邊緣運算解決方案及電信設備等網通業務，持續拓展研發領域，以拓展電信設備市場作為重要成長動能，並繼續投注資源服務開發美國大型客戶，開發中國大陸晶片平台產品以拓展多條產品線。

同時，其陽生產製造結合佳世達集團內各公司的豐富資源，拓展集團內合作，有效縮減資本支出，並放大生產能量、提高生產速度。針對5G新市場需求，已與集團內公司、英特爾急工研院合作整合軟硬體開發新產品，第一代的相關產品目前已開始出貨。

(時報資訊)