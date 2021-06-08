華宏(8240)5月合併營收8.76億元，年增6.5％；累計前5個月合併營收44.60億元，年增15.6％。華宏5月營收與上月相當，雖受到大陸五一長假導致工作天數減少，但筆電、電視和車載面板需求仍舊不弱，光學膜片中偏光片、擴散膜、貼合膜等銷售穩定，塗佈代工與製程用保護膜維持成長，其中以電子標籤用關鍵材料銷售成長3成，表現最佳。整體而言，光電材料訂單能見度高，預期第2季仍可維持成長。

機能材料方面，BMC材料及成型品應用於車市及電器產品，其訂單持穩；DAP/UP材料銷售因網通產品需求漸增而拉升。近期印度與東南亞地區受疫情封城影響，海外業務拓展遲滯，較為美中不足之處。

散熱材料經多家NB品牌廠採用，配合市場需求穩定出貨；因應未來3C市場高效能運算處理器與5G高散熱需求，散熱材料將配合客戶的產品開發進度搶佔市場商機。

(時報資訊)