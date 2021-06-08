路透社報導，消息人士透露蘋果公司就其計畫中的電動車電池供應，已經與中國寧德時代新能源科技公司及比亞迪展開初步協商。

但消息人士表示，相關協商仍可能出現變化，目前尚不清楚蘋果是否會與寧德時代或比亞迪達成協議。

兩名消息人士表示，蘋果已經將「在美國設立生產線」作為選擇潛在電池供應商的條件。

另有消息人士表示，基於華盛頓和北京之間的政治緊張局勢，以及成本考量，寧德時代對於在美國建廠的意願不大。該公司的大客戶包括美國電動車大廠特斯拉。

目前尚不清楚蘋果是否也與其他電池製造商進行協商。全球最大車用電池製造商寧德時代和排名第四的比亞迪亦拒絕置評。

受此消息影響，周二香港股市午後比亞迪股價勁揚5.5%，在深圳收盤則大漲6.5%。寧德時代則由升轉跌，終場收漲0.5%。

消息人士表示，蘋果偏向使用生產成本較低的磷酸鋰鐵（LFP）電池，這類電池使用的是鐵，而非較昂貴的鎳和鈷。

路透社去年底報導，蘋果公司一直在研究自動駕駛技術，目標是在2024年生產客用車。此前有消息指出，蘋果計畫生產的電動車可能採用自家的突破性電池技術。目前尚不清楚蘋果與寧德時代和比亞迪的協商，是否涉及蘋果的自有技術或設計。

(時報資訊)