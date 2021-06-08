宜蘭縣今天（8日）無新增確診個案，累積縣內有84人確診，縣府與礁溪鄉公所合作，在吳沙村設行動篩檢站，未來各鄉鎮是否設立，會依照疫情與風險來評估；鐘點教師無法紓困與勞健保問題，縣府已向國教署反映，教育處也會協助讓鐘點教師的勞健保可投保到本學期結束。

縣府指出，近期縣內個案多半來自其他縣市，尤其是雙北地區；由於礁溪鄉與雙北地區來往密切，經縣府與礁溪鄉公所討論後，特別針對整個鄉清消，並由該鄉村里幹部加強宣導，協助村民落實防疫作為及自主健康監測，此外，在曾出現確診個案相關足跡的地區，做一次戶外篩檢服務，及早遏止可能的感染源，以利保護縣民健康。

礁溪鄉的吳沙村小規模戶外篩檢站今天啟用，鄉公所新聞稿指出，礁溪鄉計有10位確診個案，其中吳沙村有2位，相關足跡很廣泛且複雜，公所已多次消毒；為有效防堵疫情擴散，公所這次向宜蘭縣政府衛生局爭取設置戶外篩檢站，免費提供民眾篩檢服務。

衛生局長徐迺維表示，礁溪地區近期沒有確診個案，但該處的確之前有些足跡，因此設行動篩檢站徹底檢查；各鄉鎮設行動篩檢站是可以討論，但要看風險與疫情優先處理。

縣府祕書長林茂盛表示，領時薪的鐘點教師無法紓困問題，已向國教署反映，國教署已初步允諾會來研處；勞健保問題已請教育處朝向以學期為單位從寬來認定，請學校協助投保到本學期結束。

林茂盛表示，宜蘭縣會全力協助申請中央紓困方案4.0，縣府的紓困部分會先蒐集疫情的影響，畢竟疫情到目前還沒有下降到穩定的趨勢，縣府會依照疫情影響的結果再來提出相關紓困方案。

(中時 )