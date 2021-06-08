韓國自製先進戰機KF-21「獵鷹」原型機在4月9日舉行了盛大的展示會，韓國總統文在寅與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）都有到場參加。然而，新的報導表示，這架剛完成原型機，正在被拆除，到底是怎麼回事呢？令人懷疑韓國是不是為了趕著宣傳而匆忙組裝。

防衛世界(Defense World)報導，韓國中央日報在6月1日披露，KF-21原型機多數重要部件已被拆除，包括兩具引擎、座艙儀表、彈射椅，還有起落架，都已被剝離，幾乎就是還原成零件。不過，該報未提供任何圖片或消息來源。

有一種看法認為，KF-21原型機可能真的沒有完成，勉強的組裝是宣傳目的，4月9日當天，韓國特別邀請印尼國防部長一起參與盛會，這或許就是原因所在，因為印尼是KF-21戰機研發的海外夥伴，雖然印尼一直拖欠應付的研發費用，但是韓國仍然希望印尼能繼續履行夥伴責任，展出原型機，是希望印尼能對KF-21的前景放心，恢復最重要的資金挹注。

據報導，韓國國防採辦計劃管理局 (DAPA) 一位不願透露姓名的官員提出解譯「拆除是地面測試階段的一部分」，不過此說被另一位韓國空軍退役將領的否定，將軍說：「即使拆卸是為地面測試做準備，也很少看到拆的如此徹底的。」

這位將軍暗示，原型機顯然離可以飛行，還有頗長的距離。

另外，其他航空專家也表示，系統測試不可能拆除飛機的關鍵部位，要是起落架、加油和關鍵駕駛系統都被拆了，那還有什麼好測試的？

根據 DAPA 和韓國航太工業公司 (KAI) 早先的說法，KF-21 原型機在今年會進入地面測試，而首飛時間則定於 2022 年。 然而沒有發動機的機體，地面測試也失去了意義。

KAI 拒絕說明 KF-21原型機的現況，發言單位說「我們不想人們有任何誤解。」

根據合約，印尼負責KF-21研發資金的20%，也就是14 億美元。理論上，雅加達最終可以收到50架KF-21戰機，同樣是佔生產總數的20%。不過印尼只付了頭款之後，就以財政困難為由，沒有再付過了。

(中時新聞網)