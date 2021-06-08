近日各方一再疾聲呼籲端午節不返鄉，退票並免收手續費。國光客運企業工會理事長楊榮德強調，客運業完全認同「萬事莫如防疫急」，無異議配合到底，不過1車30個座位只賣6張票，每發1班車賠不只1班車，付駕駛薪水都不夠。希望主管機關補貼發車班次8成營業損失，協助客運業者度過空前危機。

楊榮德代表客運業第一線勞工發聲表示，今年端午連假預售票5月13日開始發售，配合三級疫情警戒延長，85折連假優惠已於5月29日緊急喊卡；之後中央流行疫情指揮中心又要求雙鐵、客運最多只能坐2成座位，並採取梅花座分散入座。

楊榮德說，客運業一切按照主管機關指示辦理，無論是安排車上座位或車站候車動線，駕駛與站務人員都戰戰兢兢，落實防疫工作；工會也通告、周知會員同仁，務必耐心面對乘客各種不同聲音。但另一方面，相關單位也應做好事先宣導工作，盡可能降低民怨或現場糾紛。

楊榮德說，即使客運業本身面臨前所未有經營困境，近日第一線同仁毫無怨言，全力處理退票與客訴。不過1輛車30個位子最多只能賣20％也就是6張票，按照客運業成本去算，連付駕駛薪水都不夠，「每發一班車賠不只一班車。」客運業運能與營收雪崩式下滑，端午連假運量緊縮雪上加霜，希望主管機關補貼發車班次8成營業損失，協助客運業者度過空前危機。

上周交通部公布紓困4.0方案，其中計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛補貼3萬元已經匯入帳戶，不過公路客運卻沒有被列進補貼名單中。有公路客運業者表示，交通部發的錢是行政院紓困4.0，因為去年也發過，就直接匯進帳戶；但是客運是採取公運計畫來處理，對比1到4月的運量，下滑一半以上每車可以補助3萬元，公路總局上周說辦法快出來了，但一直沒看到細節。

業者表示，現在公路客運已經減班，每班車又只能坐6人，民眾都減少出遊，但搭車的需求還是在。假設說有18人要搭，等於要3輪才載得完，只能由第一線的駕駛或客服人員去告訴乘客「你要等2個小時才搭得到」。政府只宣布了最多坐滿2成，其他配套措施都沒有，放任基層客運人員去面對乘客的不耐煩、怒氣甚至刁難。

(旺報 )