犯嫌以美其名為投資「台指期」，實則為經營賭博投注站，招來民眾對賭。（民眾提供／盧金足台中傳真）

勇警破門而入，查獲地下賭博投注站。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲贓證物包括36支手機、筆電、桌上型電腦、存摺、期貨交易手冊、下注單78張、金融卡、帳戶內有1358萬元，現金42萬等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲贓證物包括36支手機、筆電、桌上型電腦、存摺、期貨交易手冊、下注單78張、金融卡、帳戶內有1358萬元，現金42萬等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

賭金高達2億！台指期賭博大賺黑心錢 刑事局偵破地下期貨投注站

政府疾呼「宅在家救台灣」，防疫成全民運動，但地下期貨業者趁機以電話、傳單或社交媒體招攬客戶，以名為投資「台指期」，實則為經營賭博投注站，招來民眾對賭，刑事局中部打擊犯罪中心8日宣布破獲以鄭姓男子為首，涉嫌於北、中、南等處經營地下期貨投注站，大賺黑心錢，一年來對賭金額高達兩億，共計17人被拘提到案，警詢後全案依違反《期貨交易法》、《賭博罪》等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，鄭嫌等8人經檢察官複訊後，裁定20萬元至5萬元交保，現場從業人員飭回。

股市熱，吸引很多人投入，加上全民防疫期間，多數民眾都宅在家，地下期貨業者利用電 話、傳單或社交媒體招攬客戶，部分業者會假借徵才錄用不知情的民眾當員工，再鼓勵員工進行交易及要求引薦親友加入，並以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易。

刑事警察局偵六大隊大隊長吳東文表示，45歲鄭男等人，以台灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，作多或作空，漲、跌1點計價200元來輸贏，提供下注簽賭，再居中每口抽佣150至200元，吸引賭金挹注博奕，美其名為投資「台指期」，實則為經營賭博投注站，招來民眾對賭，經專案小組溯源3層，鎖定鄭男等8人經營的北、中、南投注站6處。

刑事警察局中部打擊犯罪中心與雲林地檢署 、台北市政府警察局刑警大隊、台中市警察局霧峰分局、高雄市政府警察局刑警大隊兵分多路，5月13日在新北市中和區、台中市北區、雲林縣斗六市、嘉義縣六腳鄉、台南市安平區及高雄市三民區，查獲犯嫌45歲鄭男、52歲陳女、56歲劉女等8人，及現場林姓從業人員等9人，共計17人。

查獲贓證物包括36支手機、筆電、桌上型電腦、存摺、電話機、傳真機、期貨交易手冊、下注單78張、金融卡、印章、帳戶內有1358萬元，現金42萬等證物。

警方呼籲，全民防疫期間，多數民眾都宅在家，地下期貨業者趁機攬客，以賺多賠少等話術鼓勵交易，民眾若遇有類似情況，應提高警覺，多加查證、釐清風險，切勿冒然提供個人資料或進行投資。

警方強調，地下期貨投注站以投資標的為「台指期」漲跌，業者並未將委託單下至期交所，因此客戶與業者之間係屬對賭行為，明顯觸犯法律，未經許可經營期貨交易業務即為違法行為，民眾切勿投資地下期貨市場，以免誤觸法網。

(中時 )