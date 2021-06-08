演藝圈近期頻傳婚變，大S（徐熙媛）上周單方面宣布要和汪小菲離婚，而震驚各界的還有，台日桌球好手江宏傑、福原愛在3月爆婚變，兩對昔日都是恩愛夫妻，如今卻面臨婚姻亮紅燈，其實婚姻維持大不易，而「台灣女婿」吳鳳也在臉書提到，他和妻子始終不會討論兩件事「一個是宗教，另外一個是政治。」

土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）來台發展演藝事業，並在2015年與陳錦玉（Rynne）結婚，身為「台灣女婿」的吳鳳昨（7日）則在臉書提到，他和妻子結婚至今，在宗教和政治議題幾乎不會討論，吳鳳表示，就算真的要討論，也不會有攻擊的態度。

吳鳳進一步提到：「我從來沒有把宗教放在婚姻裡面」，吳鳳認為宗教是個人的選擇「我對老婆的尊重跟愛，比任何一個宗教還更大」，至於政治，吳鳳則表示：「我們都是從民主跟自由的角度看一切，所以中間不會出現衝突。」

吳鳳認為，婚姻是為了和另一半分享快樂、為共同目標努力「所以異國婚姻根本不需要多餘的壓力！互相包容，體諒對方才是維持一個幸福跟快樂的婚姻秘訣」，吳鳳也強調，異國婚姻是很獨特的事，可以互相學習、有不同的體驗，在家用許多語言，也讓孩子更有國際觀和學習力。吳鳳發文獲得網一片好評「非常同意！婚姻應該保有自己的信仰自由」、「很好的觀念跟思維！佩服你！」、「吳鳳 你說的我很認同，夫妻就是要互相尊重」。

(中時新聞網)