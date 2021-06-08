屏東鄭姓男子2018年懷疑韓姓妻子另結新歡，跑到岳母家縱火，所幸火勢即時遭撲滅、沒有釀成死傷。一審認定鄭男故意放火判6年，二審時岳母不但與鄭男和解還幫其求情，但高雄高分院認定鄭男犯行重大，不宜輕縱，考量雙方和解，改判5年，可上訴。

判決指出，鄭男懷疑韓姓妻子外遇又避不見面，2018年12月16日凌晨騎機車到枋寮的岳母、詹姓婦人家，從西側小道步行潛入1樓車庫，再用打火機點燃紙張縱火後逃離現場。當時，車庫內囤放不少易燃物品，導致火勢迅速蔓延，還波及神明廳、廚房以及隔壁空屋。

詹婦發現自家車庫起火後立刻報案，消防局獲報立刻派人前往搶救，所幸火勢迅速被控制，無人傷亡，但車庫屋頂因為大火已燒出一個大洞，幾乎塌陷，連遮雨棚也無法使用，鄰居也遭受輕微波及。案經韓女等人報案，枋寮分局依公共危險罪嫌，將鄭男移送屏東地檢署偵辦起訴。

一審時，鄭男辯稱妻子外遇被他逮個正著，又不承認出軌，一氣之下才會放火「警告」妻子，強調自己沒有想要燒毀岳母家的意思。但法官認為，鄭男將點燃的紙張放在木櫃上，就是希望大火燒起來，若沒順利竄火，就達不到「警告」目的。見火勢蔓延，鄭男沒有撲滅，反倒快步逃離現場，此為故意放火事實，判其6年。

鄭男不服上訴，岳母等人還替他向法官求情，表示希望從輕量刑。法官認為，鄭男只因與妻子爭吵就故意縱火，犯罪情節仍重，考量雙方已和解，岳母等家人幫他求情，改判5年徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )