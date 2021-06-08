全國三級警戒延長，造成以內用為主的餐飲業生意急遽惡化，其中閃亮的「黑金」的咖啡產業，過去國人1年可喝掉20幾億杯，5月中疫情爆發以來，嚴重衝擊連鎖咖啡與獨立店鋪，使黑金產業變色，縱使外帶與外送，對品質也無法保障，無疑讓業者面對更大的困境。

台灣連鎖加盟協會理事長吳永強表示，咖啡廳因原本消費主力是上班族及內用客，在實施異地辦公跟禁止內用後，業績像溜滑梯一樣迅速下降。目前協會也成立疫情小組，協助企業申請補助，另也透過社群媒體及相關服務平台，彙整各連鎖品牌優惠資訊，希望透過線上推播，提升外帶、外送的業績。

此外，對於外送平台高抽成的問題，吳永強建議，可結合原本在運輸上的閒置人力，像計程車、運輸業者，能調整人力由政府統一管理，再搭配些平台入口網站，成立國家外送團隊，不僅可減少運輸業者損失，又可提高商家獲利，並解決薪資問題，創造三贏。

北市一家咖啡業者表示，像講究品質的內用店，現在才發展外送平台，非常不划算，也等於放棄品質的堅持，雖希望房東能體諒，但是很難，若疫情8月前都無法恢復趨緩，房租將成為壓垮他們的最後稻草，政府的補助又太慢，還沒領到應該就先倒閉。「希望政府能呼籲房東們，共體時艱，對房租有所讓步，不然逼死店家，殺雞取卵，未來誰還要開實體店面？租金絕對會跌。」

台灣連鎖加盟協會透露，加盟店部分基本上是自負盈虧，另總部也會放寬相關的叫貨額度等，推廣外帶外送廣告宣傳，以協助加盟主。

(中時 )