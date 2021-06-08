「台灣第一名模」林志玲2019年閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後隨夫定居東京，成為幸福的人妻；但在這之前，她維持多年的單身狀態，曾被小S犀利問「如何解決生理需求」，面對來勢洶洶的直球，林志玲不慌不亂的回5個字，EQ相當高。

林志玲人美身材好，脾氣更是出名的溫和，出道23年始終保持良好形象，是許多男性粉絲心中的女神，不過她的緋聞對象並不多，公開承認的僅有言承旭、「百億馬桶小開」邱士楷，直到44歲才終結單身，決定與AKIRA攜手走下輩子。

還沒結婚的時候，林志玲曾上小S和蔡康永主持的中天綜藝節目《康熙來了》，小S當然不會放過機會，單刀直入的問：「單身這麼久，你是如何解決生理需求？」和小S私交匪淺的林志玲，早就習慣對方豪放潑辣的作風，不疾不徐的回應：「不是必需品」短短一句話成功化解尷尬，又不至於讓主持人難堪，被讚賞情商確實超級高。

林志玲曾被小S追問如何處理生理需求，不但沒被嚇到，反應還很淡定。（圖／中時資料照）

林志玲雖然遠在日本，但心繫著家鄉台灣的疫情，透過「志玲姊姊慈善基金會」，先是提供100箱飲用水給台北市萬華及中正區的社福中心，接著再捐出6座價值逾百萬的「雙面採檢式正壓檢疫亭」供民眾做篩檢，期盼能解決醫療能量不足的問題，愛心不落人後。

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(中時新聞網)