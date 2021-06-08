新北市5月17日至6月8日社區篩檢量達3萬8000多人，陽性率2.2％，新北市長侯友宜說，每到假日人數會銳減，但到了星期一就會飆升，昨日篩了3694個有39名陽性，新北篩出來的確診者中，有800人無症狀，他拜託市民「不怕公布數據高，就怕你不來篩」，一定要找出這些隱形社區傳染者。

侯友宜說，根據監測觀察指標，5月24日最高峰，從2200個裡頭篩出89個陽性，目前沒有發病的確診著有800多個，拜託市民朋友在熱區，快出來廣篩，數據看起來有舒緩，但絕對不能放鬆。

(中時 )