新冠肺炎升溫，全台進入三級警戒，各級學校也暫停到校上課。行政院上周頒訂紓困4.0措施，針對未滿2歲的學前嬰幼兒及國小、國中、高中、五專前3年身心障礙學生，每人提供一次性1萬元的家庭防疫補貼，經台南市政府估算後，全市約有17萬3550人，補助金額17億3550萬元，將於15日開始發放。

市府社會局表示，紓困4.0家庭防疫補貼中，未滿2歲孩童的家庭防疫補貼，限定2019年6月1日以後、新冠疫情第三級警戒全面解除之前出生，並完成出生登記或初設戶籍登記的嬰幼兒。根據市府民政局5月份的公告，全市約有2萬1887人，補助金額2億1887萬元。

市府教育局也說，符合家庭防疫補貼的對象，全市國中、高中特教學生1601人、國小學生9萬510人、2至5歲設籍台南市5萬9552人，總計15萬1663人，補助金額15億1663萬元。

另外，因應疫情急難紓困方案，針對工作因疫情請假或無法工作，致家庭生計受困；未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼；戶籍內全部人口存款（戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算平均每人每月生活費未逾2021年當地每人每月生活費2倍等符合資格者，每戶發放1至3萬元，首批發放受益人數2萬9466人，補助金額3億3990萬5000元。目前正受理新申請件數，期限直到6月30日止。

(中時 )