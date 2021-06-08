疫情爆發，原本要辦婚禮的新人首當其衝，除了延期婚禮外，喜餅的訂購也大受影響，本土喜餅業者也加強線上試吃、家家宅配到府的優化方案；另近期也觀察到，喜餅不再侷限於結婚採購，愈來愈多「散客」會買來當下午茶吃，打破喜餅、伴手禮的過往界限。

郭元益表示，目前喜餅訂單約9成延期，致力加強線上服務，讓試吃與付款均可於官網完成，並開通外送服務，6月底前出貨，都可代為包裝宅配每戶配送，不出門也能送出喜餅，在疫情期間傳達喜訊。

舊振南表示，若喜餅還沒進入生產排程，會讓客人先辦退款，特別的是推出「惜食計畫」，碰到臨時取消不宴客的客人，但餅已經生產的情況，為避免浪費，會贈送給在台灣唸書的僑生（馬來西亞、香港等），讓他們品嘗漢餅的美味，疫情期間約已送出510個綠豆椪、8兩漢餅等品項。

夏姿旗下高端喜餅「采采食茶」表示，雖喜餅市場受影響，但品牌尚有茶葉、罐器等眾多禮盒，同時也在規劃彌月禮盒，對策以其他品項來彌補喜餅區塊；近期仍有新人在詢問喜餅試吃，改以宅配試吃的方式，避免直接的接觸。

(中時 )