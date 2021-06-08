疫情升溫至今，台北市日前獲得中央配給5.4萬劑AZ疫苗，台北市長柯文哲昨坦承有6900劑還未打，原因是醫護人員仍在觀望，引發基層醫護大暴走。北市衛生局長黃世傑透露，目前基層僅有54％來打，也說莫德納來台的確影響部分醫護施打意願，但北市會盡力將疫苗打在需要的人身上，而非匆忙打完。

台北市衛生局長黃世傑。（北市府提供）

疫苗施打爭議不斷，柯文哲5月20日對醫護喊話，「今天起施打疫苗由不得你」，昨卻說有6900劑的疫苗未打，是因醫護還在觀望，外界好奇醫護真的能選擇不打嗎？甚至還有基層醫師批評「根本打不到」，儘管已被造冊卻又等不到通知，質疑柯看不起社區醫師。

「我們也不會隨便打也不會浪費。」衛生局長黃世傑今在防疫記者會指出，1日北市被分配到5.4萬劑疫苗，是全國最多，市府也力拼1周內接種完畢，但疫苗施打並非搶速度，重點是該打的人都要打完，第二類、第三類人員也已造冊完畢，這部分沒問題。

黃世傑說，某些大醫院尚未打完，是因為大家忙著防疫，但人員都已按照順序排班，所以有點慢，但醫院已承諾明日之前，會將配給的數量全數打完。基層診所部分，目前只有54％人來打，既然有剩，接下來會依施打順序再造冊，會陸續打完。

此外，有民眾爆料北市有醫師因沒疫苗，因此跑到新北去打，黃則反駁，只有執業登記於新北的人，才能去新北施打，也強調北市醫事人員都有優先施打，至於未施打的人，推測是5月28日莫德納疫苗抵台，因醫事人員對其印象好，難免影響施打意願和比例。

不過，原先柯文哲要求沒打完的醫院，要繳回給其他人施打，黃感嘆，結果中央說要直接撥莫德納到醫院，但還是希望沒打的人都能打，「經過一段時間後，這批3成沒打的人員會打第2劑，這部分其實有點亂了步驟，原則上我們還是希望疫苗打在需要的人身上，非匆忙打完。」

(中時 )