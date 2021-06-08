全台本土疫情尚未緩解，民眾都盡量減少外出避免染疫。近日有一名網友吃早餐喝紅茶時，突然發現自己喝不出味道，以為自己確診，導致出現「味覺喪失」的症狀，嚇得他立刻往蛋餅裡狂加辣椒，沒想到一吃下去後差點被辣到噴淚，才驚覺一切都只是一場烏龍。

這名網友在「爆廢公社」中發文，指出自己近日早上買了紅茶和蛋餅回家吃，喝紅茶的時候卻喝不出味道，嚇得他立刻再喝第二口，結果卻和剛剛一樣，「完蛋了，竟然像白開水一樣」，PO主頓時感到晴天霹靂，開始回想最近去過哪些地方、碰過哪些人。

就在慌亂之際，PO主突然轉念一想，「就算真的中鏢了，也要先吃飽吧！」，而且因為自己已經感知不到味道了，所以PO主還在蛋餅裡加入了大量的辣椒，豈料一吃下去差點被辣到噴淚，趕緊拿起紅茶喝了一口，才終於發現這杯紅茶不是沒味道，而是只有「微甜」。

雖然只是虛驚一場，但PO主事後仍心有餘悸，直言：「當時的我害怕極了」，也呼籲各餐飲業者不要輕易改變餐點口味，就算已經做好了也一定要先試過味道，才不會再有類似的「驚嚇」在其他人身上發生。

貼文曝光後不少網友都笑翻了，也有人透露過去也曾有過類似的烏龍事件，「現在要是突然間吃不到味道真的很恐懼…我平常就是吃重口味的人尤其覺得可怕」、「真的驚嚇，尤其如果又聞不到味道」、「妳應該先加糖到紅茶裡」、「謝謝妳提醒大家以後不要衝動」、「那天我煮了一桶忘記加糖的綠豆湯，好多客人喝了嚇到，誤以為自己中獎了」。

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(中時新聞網)