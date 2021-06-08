受到零組件缺料影響，緯創(3231)5月營收609.74億元，年減19%，月減10.6%；累計營收3063億元，年減3.02%。

緯創表示，5月NB出貨180萬台，伺服器出貨20萬台，桌機出貨80萬台，顯示器出貨120萬台。其中衰退較明顯為NB，月減約1成。

緯創表示，目前還看不到零組件缺貨緩解，但各產品線的訂單是正向樂觀。

緯創因應台灣疫情升溫，防疫戰備持續升級，提升全台所有辦公廠區防疫措施，除啟動台北辦公區的分流在家工作，新竹、高雄、龍潭等辦公區，也已「全面啟動分流在家上班防疫措施」。

緯創指出，除上述相關管制及防疫措施，更提醒並要求在家上班者為避免人流移動，在家工作地點限以原居住區域為主。相關防疫管制措施將視防疫需要，作滾動式調整。

緯創表示，全面提升防疫措施並不影響公司的運作和效率，但站在同仁安全的考慮，卻可避免員工因交通往返移動潛在的風險，加上全國高中以下的學生都實施在家線上教學，公司也同時照顧到員工的需求。

緯創目前針對辦公廠區實施7大防疫方針，包括各辦公區人員禁止跨區（含同區跨棟）接觸、外部訪客ㄧ律禁止進入辦公區、同仁每日線上建康回報、所有內/外部會議均以線上會議進、個人離開座位即須全程配戴口罩、同仁用餐採外帶回座位用餐、公司設立防疫醫護及通報專線，快速回應並協助同仁處理問題等。

(時報資訊)