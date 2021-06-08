疫情連日升溫，全台三級警戒再延長至6月28日，行政院會日前通過「紓困4.0」特別預算案，並送到立法院審查，國民黨提案全民普發1萬元現金，綠委陳瑩也表示應該普發1.5萬元。根據一份網路民調顯示，有超過8成網友同意應該要普發紓困金，同時，更有高達9成網友表示，沒有領到紓困4.0的紓困金。

立法院7日召開朝野協商，同意自6月7日至18日加開第三會期第一次臨時會，邀請行政院長蘇貞昌8日、9日率官員至立法院報告紓困4.0預算並備詢。值得注意的是，這次疫情來得又急又快，不僅英系綠委十人聯名呼籲發給勞工一個月最低工資，國民黨及民眾黨立委也主張普發現金1萬元。

入口網站《YAHOO》以「有立委提議仿效美日普發一萬元，你同意嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為6月8日至12日，截至8日下午4點30分，總共有2萬多名網友參與投票，結果顯示，對此感到非常同意的網友高達79.1%，有點同意的則有6%，不太同意5.1%，非常不同意8.3%，另外有1.5%網友沒表是明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

同時，該民調也詢問網友是否有領到紓困4.0的紓困金，表示有領到的網友有6.2%，沒有的則高達91.3%，另外有2.5%網友沒表是明確意見；至於疫情延燒至今，對生活的影響如何，有61.3%網友表示影響很大，認為有點影響的網友則有30.1%，不太影響4.6%，而覺得沒有影響的網友則有3.3%，另外有0.7%網友沒表示明確意見。

(中時新聞網)