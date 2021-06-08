黨產會認定婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，限期基金會將該不動產移轉國有。婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，裁准移轉國有部分停止執行，認定不當黨產部分則駁回，可抗告。

黨產會調查報告指出，位於台北市林森南路19號的「美齡樓」是國民黨不當取得的財產，該建物房地公告現值約為9.28億元，今年5月11日命基金會應於處分書送達30日內，將該房產移轉國有。婦聯會、基金會不服提行政訴訟，並聲請停止執行。

北高行認為，黨產會認定為不當黨產，只有不得處分該房地的效果，尚須命移轉為國有，才會對基金會財產權具有重大實質影響，因此，單純就認定不當黨產部分，對基金會不會無發生難以回復損害的急迫情形，不符合停止執行之要件

不過，黨產會命移轉國有後，黨產會已可依黨產條例相關規定執行，雖然基金會所受損害得以金錢賠償回復，但該房地價值約為9.28億元，金額很大，若基金會未來勝訴，國家勢必得負擔鉅額賠償，且將衍生爭訟致社會資源的無謂耗費。

此外，該房地既然已推定為不當取得財產，依黨產條例規定原則禁止處分，黨產會也可囑託登記機關辦理限制登記，並無脫產風險，且基金會為公益性質的財團法人，依其捐助章程及財團法人法相關規定，也不能任意處分系爭房地或設定負擔，合議庭因此裁准移轉國有分停止執行。

(中時 )