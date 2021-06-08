基隆市今天新增8例本土確診。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天新增8例本土確診。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天新增8例本土確診，其中4名來自養護機構，2名台北確診案例接觸者，另2名自行就醫，採檢確診，衛生單位疫調中。

基隆市長林右昌表示，今天確診案例中，3例來自護理之家，其中案11639、案11640為40至50歲女性，皆是工作人員，先前快篩陰性，預防性PCR採檢確診，另1例案11641為70多歲女性，是護理之家住民，預防性PCR採檢確診，疫調中。

林右昌指出，依目前情勢來看，快篩時雖為陰性，但後續進行預防性、擴大性PCR檢測，仍會變成陽性，因此，民眾還是要提高警覺。

案11642是60多歲男性，為養護中心住民，與案9434、10591、10741是室友關係，原先被匡列在紅區高風險接觸者，因至洗腎診所洗腎，進行預防性PCR檢測確診，目前無症狀。

案11637、11707為50至60多歲男性，皆為台北確診個案接觸者，曾身體不適自行就醫，經採檢後確診；案11638、11708為40至50多歲男性身體不適，自行就醫，經採檢後確診，目前衛生單位皆在疫調中。

(中時 )