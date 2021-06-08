在台灣本土疫情持續延燒之際，蔡英文總統的信任度下滑至一年半以來首次低於50%。外國專家分析，危機會影響執政支持度，處理得好會有「聚旗效應」拉高支持度，做得不好支持度會重挫。這波疫情危機時間上已進入選舉周期，因此防疫的政治效應將決定2022地方選舉的結果。

《德國之聲》指出，近期台灣爆發了自新冠病毒出現以來最嚴重的本土疫情，更面臨疫苗短缺問題，目前民眾的新冠疫苗接種率將近3%，與全球平均的27%疫苗施打率相差甚遠。這些狀況成為台灣政府突如其來的政治危機，據綠營民調顯示，蔡英文總統的信任度已跌破50%，是自2019年11月以來最低。政治大學選舉研究中心最新民調也顯示，蔡英文的施政滿意度僅41.7%，不滿意度則高達58.4%，對行政院長蘇貞昌的施政滿意度只有35.7%，不滿意度高達64.3%。

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯從訪韓行程排出時間，於6日搭乘軍機訪台，同時帶來美國將捐贈75萬劑疫苗給台灣的承諾。（圖／美國在台協會AIT臉書）

美國富蘭克林與馬歇爾學院政府系助理教授顏維婷指出，台灣過去一年來的防疫成效，實現了政治學中的「聚旗效應」理論，這是國家面臨危機時，領導人能在一定的期限內獲得很高的支持度，同時會減少輿論對政府的批判，這是一個很普遍的現象。

加州大學爾灣分校政治學博士南樂 (Lev Nachman) 則認為，台灣執政黨民調出現這樣的結果並不意外，比較值得觀察的是，蔡英文與民進黨在經歷了這波疫情的影響後，如何在2022的地方選舉前將民調提升回來。

報導說，台灣政府首先向日本與美國尋求疫苗的緊急支援，在從日本與美國獲得疫苗援助後，台灣的國安團隊向媒體揭露了「十日寧靜作戰」的內情，透露蔡英文政府如何透過多個管道在疫苗議題上尋求日本的協助。

首批日本捐贈的124萬劑AZ疫苗4日由日航班機載運來台。國安團隊特別向媒體揭露了「十日寧靜作戰」的內情，透露蔡英文政府如何透過多個管道在疫苗議題上尋求日本的協助。（圖／范揚光攝）

顏維婷表示，「從純粹防疫的角度，公開這些資訊並做很多的全國性發言，無非是為了要台灣人在此刻對於政府防疫的信任度或台灣是否在疫苗方面很糟這些面向做一些扭轉。」

南樂則認為，民進黨目前正努力建立一個對抗疫情的論述，它建立在民進黨與盟國透過幕後工作來取得更多的新冠疫苗，它傳達的訊息是「我們正在解決這個問題」。

由於目前台灣疫情仍未出現緩和跡象，顏維婷與南樂都認為，在有效控制疫情之前，這個議題會是整個台灣社會討論的焦點，政黨也很難將注意力轉移至其他的議題上，包含即將在8月登場的萊豬公投。

顏維婷指出，由於台灣現在已進入了2022地方選舉的週期，所以與疫情相關的議題跟事件勢必會影響到政治人物與政黨在該選舉中的表現。

南樂也認為，這波本土疫情勢很有可能在接下來的選舉中成為關鍵話題，民進黨與國民黨都會針對這波疫情建立一個符合他們立場的論述，民進黨會以防疫成功來形容他們在疫情中的表現，但國民黨則會把這次疫情敘述成蔡英文政府的失職。

(中時新聞網)