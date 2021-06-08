受到上游供應鏈缺料影響，英業達（2356）及緯創（3231）5月筆電出貨動能受壓，分別達160萬及180萬台，僅能較4月持平或下滑，營收也因此略走弱回檔。展望第二季及下半年，英業達及緯創對訂單需求能見度皆樂觀正向，惟供應鏈缺料仍將帶來不確定性，兩業者也將持續密切關注。

英業達5月筆電出貨維持160萬台，單月合併營收353.37億元，較4月下滑 7.48％、年減23.28％。累計今年前五個月合併營收1,853.8億元，較去年同期微增0.73％。

英業達指出，第二季整體缺料的狀況較第一季嚴峻，儘管需求能見度仍高，但筆電、伺服器及智慧裝置等三大產品線皆受到不小的影響，目前訂單也多有遞延出貨的狀況。

同樣受到缺料影響，緯創5月筆電出貨較4月下滑一成、為180萬台，單月合併營收609.74億元，亦月減一成，並較去年同期下滑19.04％。累計今年前五個月合併營收3,063.34億元，年減3.02％。

另伺服器、桌機及顯示器等產品單月出貨量，分別達20萬、80萬及120萬台，皆維持今年以來的高水位。緯創預期，第二季包括筆電、伺服器及桌機、顯示器等四大產品線都將較第一季走升，在缺料情況仍未見緩之際，多能有兩位數的季增表現。

其中，筆電產品出貨預估將以雙位數季增走勢延續至第三季，接下來則得關注市場需求及缺料情況的變化。至於越南新廠仍將照原計畫於第三季開始量產。

(工商 )