因國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒提升至第三級，為配合全民防疫，減少民眾外出及降低感染風險，環保署表示，溫室氣體排放量盤查登錄之辦理期限可延長至今年9月底完成。

環保署說明，「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」應於每年8月底完成前一年度全廠（場）溫室氣體排放量盤查登錄作業，但因國內疫情嚴峻及避免發生群聚風險，查驗機構無法進廠（場）執行查證作業，致列管事業可能無法如期於8月底完成溫室氣體排放量盤查登錄作業。因此，今年度溫室氣體排放量盤查登錄辦理期限延長1個月，亦即應於今年9月30日前完成。

倘列管事業因有溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法第4條第2項所述之非屬排放源本身因素，致未能於今年9月底前完成登錄作業者，得依同條文規定於期限屆滿前檢具相關資料，提出展延申請。環保署將於近日以公函通知業者、各地環保局及第三方查驗機構配合辦理。

溫室氣體減量及管理法自2015年7月1日公布施行至今，已公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，針對發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業及薄膜電晶體液晶顯示器業等特定行業，以及化石燃料燃燒年排放達2.5萬公噸CO2e以上之排放源進行列管，其應於每年8月底完成前1年度全廠（場）溫室氣體排放量盤查登錄作業。

環保署表示，近5年公告列管應盤查登錄事業家數平均為288家（2015至2019年列管家數為287、281、290、293及288），2019年直接溫室氣體排放量224.6百萬公噸CO2e，間接溫室氣體排放量41.3百萬公噸CO2e；其中直接排放之來源包括使用燃料燃燒（80.70%）、製程排放（18.98%）、交通運輸設備燃料燃燒（0.03%）及逸散排放源（0.29%）；間接排放型式為電力使用（87%）及蒸汽使用（13%）；各行業排放分布，以電力業排放量最高（53%），其次為鋼鐵業（14%）、基本化學材料製造業（11%）、石油煉製業（9%）、水泥業（4%）及半導體業（2%）等。分析近5年製造業溫室氣體排放量變化情形，半導體業年均成長率6.44%最高、造紙業為1.35% 及光電業0.37%；其餘產業年均成長率為下降趨勢。

至於電力業，電力排放係數（每發一度電所排放的二氧化碳當量）由104年0.525公斤CO2e/度至108年降到0.509公斤CO2e/度；而電力業溫室氣體排放量由104年115.68百萬公噸CO2e至108年上升至119.57百萬公噸CO2e。因此，108年電力排放係數下降，但溫室氣體排放量卻呈現上升趨勢。依照經濟部能源局統計資料，108年電力消費之中工業部門約占56%，服務業及住宅部門各約18%，顯示住商部門節電也是降低電力業溫室氣體排放的重要一環。

(工商 )