新冠肺炎疫情嚴峻，全台民眾至今等不到充足的疫苗，三級警戒也再度延長至6月28日。張清芳在臉書發起「讓我陪你等到疫苗」手拉手正面迎戰網絡串連活動，邀請大家6/8將創意文PO在社群媒體上，呼籲大家在家防疫的日子，可以參與公益活動幫助別人，或點外賣支持優良店家，並邀請好朋友在雲端聚聚，重塑對生活的信心，獲得眾星響應。

張清芳PO文寫到「2021年5月8號母親節，是我離開又搬回台灣，17年來第一次和我媽媽過節，那一天晚上她笑得很開！我知道老人家的擔心放下了，但才沒有幾天，一切都變了，她又開始擔心起來，別怕我安慰她，今年不要粽子了，孫子們都很好，身為母親的一定要有信心。」

徐佳瑩在FB分享今天在「悄悄好食」購買的泡芙照片，並寫下「所有的難過都不是獨自承受，病毒越壞，越要相愛！一起加油。」她的兒子樂高半歲了，這兩天在家叫到沙啞，她很擔心兒子會喉嚨痛，「希望早日等到小朋友們可以安心出門跑跑跳跳的那天，還給他們奔放的視野。」

黃子佼近來不時在臉書分享防疫餐盒，彭佳慧則分享住家巷口牛肉麵、麻辣燙攤商照片，坦言走到對街買碗麵很方便，但現在出門必須很大的勇氣，改為請老闆外送到家門口。羅志祥也PO出了他最喜歡叫的外賣餐廳照片。蔣雅淇則分享她與醫護人員合照，她準備了營養棒、巧克力、起司，請小孩在家分裝成100份，她再送到榮總給第一線的醫護人員加油打氣。

黃子佼分享他今天吃的午餐。(摘自臉書)

徐佳瑩手寫卡片為大家加油。(摘自臉書)

蔣雅淇送點心到榮總為醫護人員打氣。(摘自臉書)

(中時 )