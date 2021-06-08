【旅遊經 洪書瑱報導】

夏季的日本，和台灣一樣努力抗疫，也依然美麗，此時茨城縣筑波連山的「雨引觀音」寺廟的繡球花正美麗綻放中，繡球花花語「希望」，若不是疫情之故，早就吸引大批遊客前往朝聖，每年6月～7月花團綻放，遊客無不大讚「散作千花簇作團，玲瓏如琢巧如攢」，人間也成了仙境美！

雨引觀引寺外的繡球花種類相當多(圖片：日本茨城縣提供)

雨引觀音以求子和除厄靈驗而聲名遠播(圖片：日本茨城縣提供)

步行前往雨引觀音寺廟的林間鋪滿繡球花(圖片：日本茨城縣提供)

筑波山地勢不高但視野可見美景遼濶 (圖片：日本茨城縣提供)

雨引觀音寺廟的繡球花美景聲名遠播，因為又被美稱為「繡球花寺」，寺廟坐落在茨城縣櫻川市筑波連山北部的雨引山中，是坂東觀音靈場第二十四番札所的名刹，祭祀以厄除、延命、安産、子育靈驗的延命觀世音菩薩，更是關東地方首屈一指受人們信仰的寺院，據說這裡厄除和求子最靈。

雨引觀音的孔雀曾因為被拍到飛起來而引起話題(圖片：日本茨城縣提供)

不僅展現花團錦簇之美，還放養著十幾隻孔雀，在寺院中悠然自得隨走動，而成為非常受人喜愛的拍照景點，前些日子還有日本網友拍到在空中飛翔的孔雀，神奇的畫面引起了很大的話題。

每年6月上旬至7月中旬，從寺院參道兩旁一直到院內，處處都是花團錦簇的繡球花，五彩繽紛。雨引觀音之所以被稱為繡球花寺，是在大約40年前，寺院抱著「希望在梅雨時期，也能讓來參拜的人有一個好心情」的想法下，開始廣植繡球花，現在寺內包含5種自生的野生繡球花、有大單朵花的日本繡球花、許多藍色小花的牧野繡球花，以及從歐洲進口的高原繡球花、西洋繡球花，另外還有由寺院命名的新品種「雨引之聖」繡球花在內，林林總總約莫百種品種、5000株的繡球花，讓參訪的民眾留下美麗的記憶。

每年的6月10日至7月20日期間，當地會舉辦繡球花祭，從2018年開始，院方開始在寺院的日華殿前長約6米、寬約8米的池塘裡舖滿了疏花作業時剪下的繡球花，形成夢幻般的「水中花」，晚上還會打燈，真的有如人間仙境，往年「水中花」的展示，大多是在７月上旬至中旬期間，點燈時間到晚上9點為止。

雖然現在全球疫情仍然吃緊，但這麼美的賞花點，以後有機會，並在對時節前往，慢慢欣賞這代表「希望」的繡球花，希望「希望」花開後，希望一切都會變好！

(中時新聞網)