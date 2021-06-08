指揮中心昨（7日）宣布全國第三級警戒延至28日，並要求超市、超商、百貨與賣場在人流、動線及場域共3方面加強管制，其中將要求以1人1坪為原則，也須安排工作人員採1進1出方式管制人潮。

三級警戒延長下，全台百貨繼續縮短營業時間，員工採分流上班，各大專櫃業績仍然備受衝擊，甚至「掛蛋」。此外，據東方線上消費趨勢分析，民眾5月份疫情爆發以來，除了減少去量販、百貨，超市外，連「超商」的拜訪頻率也大幅減少，這是去年疫情剛開始時，都沒發生過的情況，顯見對於通路衝擊甚鉅。

而對於1人1坪的限制，不少消費者指出：「早該這樣做了」，不過也疑慮若室內管控，導致室外的排隊等候，不也反造成室外更多群聚？建議不如統一改成預約制，徹底管控每時段人流。

全聯表示，近期沒有爆買潮，消費者都知道要少去多買，若遇到人潮突增的狀況，店經理會進行流量管制，門口也皆有店員計算消費人流，並依據各門市坪數大小，原則上以100坪限制100人控管，近期業績仍較去年同期成長兩成。愛買5月20日起就有人流管制，同樣1人1坪為限。

百貨部分，遠百信義A13、遠百寶慶，及微風超市等延長縮短營業時間，並即起依據身份證字號尾數分流入場，單號限制周一、三、五、日輪流購物，與雙號錯開；新光三越也強化自有外送車隊、免入店免下車取貨方式等，在各種可能的應變下加強銷售塊。

四大超商也配合延長三級警戒，包括全台洗手間、休憩區暫停開放，及裸賣熟食暫停販售等。

(中時 )