台中市梧棲區的三櫻企業生產食品包裝材，自2013年第1季至2018年第2季期間，申報空汙費作業時短報製程相關原物料，從中不法牟利，短繳高達9198萬餘元空汙費。經環保署發現函由台中地檢署偵辦，檢警在2018年9月間啟動搜索查獲，台中市府環保局已在去年追繳1億6328萬餘元，台中檢方8日依違反《空氣汙染防治法》及詐欺得利等罪嫌，起訴陳姓總經理等4人。

三櫻企業股份有限公司經營項目為塑膠膜、袋及印刷業、製版業等，主要生產食品包裝材，包括食品塑膠瓶身膠膜及印刷等，製程使用油墨，並添加揮發性有機溶劑，例如甲苯、二甲苯及乙苯等都屬於空汙費加重徵收項目，依環保法令須到「行政院環境保護署固定汙染源空汙費暨排放量申報整合管理系統網站」申報實際使用量。

66歲陳姓總經理自2013年4月前即負責營運；57歲李姓男子自2013年起擔任總務課長，負責每季申報空汙費，直至2015年3月退休。李男自2013年第1季到2014年第4季製作相關原物料短報數量，由陳總經理核可後上網申報，台中市環保局審查據以核算徵收空汙費，三櫻藉以從中不法牟利，短繳空汙費4717萬7441元。

李男退休後，申報工作由43歲陳姓承辦人自2015年1月底接手；53歲吳姓男子擔任總務經理，負責審核。陳及吳兩人從2015年第1季到2018年第2季間故技重施短報原物料量，再短繳空汙費4480萬9205元。

案經環保署中區督察大隊及台中市環保局人員長期監控，發現三櫻公司違法情事，函請台中地檢署偵辦。檢警在2018年9月26日到三櫻公司搜索稽查，查扣固定汙染源空汙排放檢測報告、防治設備及操作紀錄等一批資料。

台中市環保局表示，根據《空汙法》75條規定，短、漏報空汙費可追溯5年，並追繳2倍金額，根據扣案的實際使用原物料數量核算分析，在2019年間通知追繳，三櫻公司經補件提出訴願，全案在2020年確定追繳金額為1億6328萬餘元，因金額龐大，三櫻公司申請分期繳交。

檢方審酌陳姓總經理等4人，均坦承犯行，且事後積極更新空汙防制設備，犯後態度良好，依法起訴4人，並建請法院宣告沒收不法利益9198萬6646元。檢察官表示，若三櫻公司依法繳納追繳金額，法官可引用「過苛條款」調節。

(中時 )