婚姻出問題，討不討得回公道？媒體人呂文婉上節目曝光一起「正宮悲歌」偷腥案件，一名水電工將事業傳承給兒子繼承後退休，卻因熱心幫忙鄰居修繕，年紀一大把還鬧出婚外情，修水電修到到床上去，正宮發現後大傻眼，還告不成，氣到不行。

呂文婉在《新聞挖挖哇》節目分享，一名70多歲退休水電工，平時沒事四處晃，偶然聽到隔壁鄰居家裡漏水，就熱心去幫忙修理，維修過程中跟對方聊天，發現女鄰居雖然快60歲，但保養得極好，看上去不超過40歲的樣子，他的稱讚讓鄰居聽了開心不已，也誇獎水電工保養得很好，「看起來有肌肉欸，平常有在運動喔」。

呂文婉說兩人因為修理水電有了交流，心裡「那扇門」就此打開，水電工之後常常去關心美魔女鄰居，女方感受到男方很貼心，覺得自己沒辦法處理的事情，有個男人能幫忙真的很棒，於是這樣多次來往後，兩人心生情愫還「修到床上去」，開始談起婚外情。

但這段感情很快就被發現，某天水電工的老婆手機沒電，就拿老公的手機來用，打完電話後赫然發現手機裡有老公跟美魔女的親密照片，雖然不是脫光光的床照，但明顯有問題，在逼問之下，這件事情終於曝光，正宮將兩人都告上法院，可是因為沒有直接的證據，竟然告不成，外遇尪沒能受到懲罰，讓正宮又怒又怨。

(中時新聞網)