勞動部未與工會協商，直接公告「製造業」、「批發業」、「綜合商品零售業」及「倉儲業」等4行業約49萬名輪班勞工，在警戒標準至第3級時，可從勞基法規定的11小時縮短8小時，對此，有勞團批評，目前許多行業過勞狀況嚴重，勞動部無非對勞權「趁火打劫」。

勞動部在上月17日時發文指出「『嚴重特殊傳染性肺炎』防疫管制措施提升，短期民生物資需求激增，相關廠商（如製造、物流、通路商）配合民間物資需求可適用勞基法32條第4項（加班工時無上限）、勞基法40條（停止一例一休、國定假日、特別休假）等。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事葉奕瑄說，因應三級警戒，許多工會及相關會議都因此停擺，但現在勞動部卻藉機開放輪班間隔。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，除了勞工過勞的問題外，勞動部逕自公告，未經勞動基準諮詢會或電子郵件等方式徵詢意見，況且三級警戒從5月中旬就開始了，未經討論的決策可能不夠嚴謹，再加上此次不是全國各行業一體適用，如果接下來有其他行業要適用的話，那政府要怎麼因應？

(中時 )