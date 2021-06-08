學校停課不停學，老師視訊上課，孩子每天使用3C產品，長期累積眼睛疲勞，可能影響視力或增加近視的度數；南投基督教醫院醫師莊凱雯表示，按摩眼睛周邊的攢竹穴等6個穴道，可以舒緩眼睛疲勞。

學校停課到暑假，學生在家視訊上課，長期使用3C產品，眼睛累積疲勞影響視力，如果小孩看東西時常瞇瞇眼，可能視力出問題，建議家長安排眼科醫師檢查。

莊凱雯表示，中醫與西醫治療假性近視的觀點大同小異，中醫認為長期維持同一姿勢看東西，眼睛附近的肌肉持續用力收縮，導致肌肉疲勞，需輔以健脾益氣的藥材；中醫主張「目屬肝」因此可選用入肝經，又滋潤眼睛的藥物，例如穀精草、決明子、覆盆子、青葙子、何首烏和枸杞等，但應由中醫師診斷開藥方。

莊凱雯說，中醫護眼的方法除了健脾益氣的中藥，還可利用穴道按摩保養眼睛，護眼穴道大多位在眼睛周圍，眉毛就有3個穴道，眉頭內端凹陷處的「攢竹穴」、眉中「魚腰穴」、眉尾「絲竹空穴」；位於眼睛內側和鼻根交界的「睛明穴」、眼睛下側的「承泣穴」、眼睛尾端的「瞳子穴」，建議每日輕輕按壓，1個穴道按壓20-30秒。

莊凱雯表示，建議連續看3C產品半小時後，需要讓眼睛休息10分鐘，盡量看向遠方，讓眼睛適度休息，也可以溫敷眼睛周圍，輕輕按壓護眼穴道；而均衡飲食增加攝取含維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6食物，例如胡蘿蔔、糙米、麥片、菠菜、香蕉等，都有助於眼睛健康。

(中時 )