黨產會認定婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，限期移轉國有。台北高等行政法院8日裁准部分停止執行，婦聯會得知結果後，對裁定停止執行表示讚佩，並呼籲黨產會考量防疫優先，勿提抗告。

黨產會認定台北市林森南路19號的「美齡樓」是基金會不當取得的財產，該建物房地公告現值約為9.28億元，限期6月10日移轉國有，否則沒收，婦聯會、基金會不服提行政訴訟，並聲請停止執行，北高行今裁准移轉國有部分，認定不當黨產部分則駁回。

婦聯會表示，今年5月11日，當產會在台灣疫情急轉直下的當天，緊急認定美齡樓是不當取得財產，命30日內移轉為國有，但他們不是國民黨的附隨組織，並已對該指控提出訴訟，黨產會明知這些訴訟未確定，沒有正當權利續行沒收美齡樓，仍執意趁疫偷跑，非但沒有同島一命的襟懷，反而顯露出坐擁權力的傲慢。

婦聯會指出，國人目前以防疫優先，法院也停止審理非急迫性案件，呼籲黨產會接受北高行裁定勿提抗告，除了避免浪費司法資源，也留給婦聯會協助國家社會抗疫的空間，未來待疫情趨緩，雙方自然可以續行訴訟，在法院讓證據說話。

婦聯會和基金會再度聲明，美齡樓是婦聯會與基金會推動社會福利的永久工作場所，捐贈過程合法，程序透明完整，與國民黨毫無關係，北高行明察公義與公私法益，使兩團體免於被迫立即停止運作，令人讚佩，他們必會珍惜手中行善的力量，盡力服務弱勢團體和需要濟助的百姓。

(中時 )