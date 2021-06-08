日前才有遊客進入春日、來義等原鄉，不戴口罩且在野溪烤肉，造成部落反彈，8日亦發現有遊客進入專五道路的山地管制區泡茶、爬山，不戴口罩，造成瑪家鄉原民困擾，內埔警分局依規定舉發。

瑪家村長唐建生8日9時許於瑪家鄉應變中心反映，多名遊客於專五道路山地管制區群聚泡茶，且未戴口罩，恐成防疫破口。警方獲悉消息立即派遣巡邏員警前往。

據村長拍攝遊客群聚地點位於專五道路8K的舊瑪家村活動中心，員警抵達後，原在泡茶的2組、4名遊客已不見蹤影；另在場一對夫妻，見警到場，已收齊泡茶用具，準備離開。

內埔警方盤查，2人雖有申請入山，惟婉勸疫情期間，應盡量避免人流移動，病毒散播。員警返程下山時，又見一名70歲蔡姓山友獨自步行卻未戴口罩，雖無人潮，但已違反疫情中心防疫規定「外出未全程佩戴口罩」，瑪家警依規定舉發。

內埔警分局長蔡耀順表示，三級警戒規範禁止室內5人、室外10人群聚，上山泡茶民眾雖未違反相關規定，亦有依規定申請入山，仍請民眾應避免因山上人煙稀少而恣意往原鄉跑，不僅有人流移動又常將口罩拉下，已造成部落困擾。

(中時 )